Трамп объявил дату подписания сделки с Ираном

В соответствии с условиями договоренности, Иран не получит ядерное оружие «ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом», написал Трамп в социальной сети Truth Social. «В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2», — добавил американский лидер. Обогащенный уран, по его словам, будет уничтожен на территории Ирана или США.
Трамп отметил, что текущие отношения между Вашингтоном и Тегераном являются более конструктивными, чем при предыдущих администрациях США. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет, у нас есть отличная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать», — заявил Дональд Трамп.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг информацию о подписании меморандума об урегулировании конфликта с США 14 июня, однако не исключил, что это может произойти в ближайшие дни. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, заключение соглашения планируется в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта.