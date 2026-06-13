Трамп объявил дату подписания сделки с Ираном

Трамп отметил, что текущие отношения между Вашингтоном и Тегераном являются более конструктивными, чем при предыдущих администрациях США. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет, у нас есть отличная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать», — заявил Дональд Трамп.