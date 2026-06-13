«Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти. Особенно мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности», — отмечается в материале.
Как указывает издание, данное предложение вызвало критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве, где в нем усматривают попытку изменить первоначальный смысл памятников.
Ранее представители фракций СДПГ и «Зеленых» в палате депутатов Берлина выступили с инициативой о так называемой «критической контекстуализации» советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. По информации газеты Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их сведениями о «преступлениях сталинского режима», пакте Молотова-Риббентропа и «жертвах советской власти».
Глава берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Александер Кинг позднее заявил, что инициативы депутатов об изменении облика и содержания расположенных в столице Германии советских воинских мемориалов являются частью формирования образа врага в лице России.
Посольство России в Германии в понедельник назвало недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в диппредставительстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.