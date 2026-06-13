Позорный блеф: эксперт оценил заявление Трампа о сделке с Ираном

«Это и есть основная цель того, что США практически идут на серьёзные уступки, которые раньше они считали недопустимыми — сохранение урана на территории Ирана. Кроме того, Оман и Иран сохранят контроль над Ормузским проливом в той или иной форме, плюс сокращение присутствия на американских военных базах. Это огромнейшие уступки США, вызванные внутриполитической борьбой в Штатах и предстоящими выборами в Конгресс в ноябре», — пояснил Кнутов.