Позорный блеф: эксперт оценил заявление Трампа о сделке с Ираном

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом подписание мирного соглашения с Ираном свидетельствует о фактическом геополитическом отступлении Вашингтона на Ближнем Востоке. Американская администрация пошла на серьезные уступки Тегерану ради создания краткосрочного пиар-эффекта в преддверии выборов в Конгресс США. Такое мнение в интервью «АиФ» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«По большому счёту, это протокол о намерениях, потому что единственное, что там предусматривается, — открытие Ормузского пролива в течение 60 дней, проведение переговоров по ядерной сделке и по другим вопросам. По сути, это такое предварительное соглашение, которое даёт Трампу возможность в США показать, что он действительно добился результатов, якобы подмял под себя Иран», — отметил Кнутов.
По оценке аналитика, подписание рамочного документа призвано замаскировать стратегический проигрыш США в регионе, поскольку Вашингтон согласился на условия, которые ранее категорически отвергал.
«Это и есть основная цель того, что США практически идут на серьёзные уступки, которые раньше они считали недопустимыми — сохранение урана на территории Ирана. Кроме того, Оман и Иран сохранят контроль над Ормузским проливом в той или иной форме, плюс сокращение присутствия на американских военных базах. Это огромнейшие уступки США, вызванные внутриполитической борьбой в Штатах и предстоящими выборами в Конгресс в ноябре», — пояснил Кнутов.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social подтвердил готовность подписать соглашение завтра, 14 июня, в день своего рождения. Американский лидер назвал документ «стеной на пути к ядерному оружию» и пообещал, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для судоходства без каких-либо финансовых выплат Тегерану со стороны Вашингтона. Трамп также добавил, что при неблагоприятном развитии событий США готовы задействовать «ультимативную альтернативу», включая использование стратегических бомбардировщиков B-2 для уничтожения иранской ядерной инфраструктуры в подземных объектах.
При этом обогощенный уран остается в Иране и Трамп отметил, что когда-нибудь США его извлекут и уничтожат, но не стал конкретизировать, когда это может произойти.