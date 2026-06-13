«В июле»: эксперт назвал дату начала новой войны США

«Скорее всего, они начнут в июле, августе с таким расчётом, чтобы в сентябре-октябре закончить, и к ноябрю Трамп мог бы заявлять о том, что он вот выиграл ещё три войны. Это Иран, Куба и что-то придумает», — резюмировал эксперт.