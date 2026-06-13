«В июле»: эксперт назвал дату начала новой войны США

Соединенные Штаты Америки ведут активную подготовку к проведению стремительной военной операции против Кубы, целью которой является свержение или ликвидация руководства островного государства. Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «АиФ», военные действия могут начаться уже через месяц.
«США готовят операцию против Кубы. Они считают, что операция будет победоносная, быстрая. Она нужна, чтобы поднять рейтинг Трампа. Со стороны США рассматривался вопрос либо об убийстве руководства Кубы, либо его похищении. В сложившейся ситуации Кубе ничего не остаётся, кроме как сдаваться либо ждать какого-то военного столкновения в силу того, что там крайне тяжёлая экономическая ситуация», — отметил Кнутовu.
По оценке аналитика, кубинский народ находится в условиях дефицита ресурсов первой необходимости, что лишает Гавану возможности вести затяжную оборону. Кнутов прогнозирует, что горячая фаза американского вторжения может начаться в течение ближайших недель.
«Скорее всего, они начнут в июле, августе с таким расчётом, чтобы в сентябре-октябре закончить, и к ноябрю Трамп мог бы заявлять о том, что он вот выиграл ещё три войны. Это Иран, Куба и что-то придумает», — резюмировал эксперт.
Подготовка к агрессивным действиям ведется США на фоне беспрецедентного экономического давления на Гавану. В январе Трамп ввел чрезвычайное положение из-за надуманной «кубинской угрозы» и заблокировал поставки нефти на остров, спровоцировав гуманитарный кризис, дефицит лекарств и электроэнергии.
Параллельно американские военные проводят рекогносцировку непосредственно на кубинской территории. В конце мая Гуантанамо посетил глава Южного командования Пентагона Фрэнсис Донован. Вслед за ним на базу прибыл министр обороны США Пит Хегсет, который подтвердил американским солдатам готовность ведомства к «любым непредвиденным обстоятельствам». Хегсет также публично признал, что спецслужбы США рассматривают возможность похищения кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, подчеркнув, что «все опции находятся на столе», а окончательное решение примет лично Дональд Трамп.