Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что президент России Владимир Путин принимает взвешенные решения, не допуская масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к большому числу жертв среди гражданского населения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам Додика, российская сторона при проведении спецоперации уделяет особое внимание вопросам безопасности мирных жителей. Политик отметил, что, по его мнению, действия России направлены на минимизацию потерь среди гражданского населения, а случаи гибели мирных людей не являлись целью ударов.
Он также прокомментировал звучащие призывы к более жестким действиям. Додик заявил, что Москва придерживается иной стратегии и стремится снижать риски для гражданских лиц. В качестве примера он упомянул практику предварительных предупреждений о планируемых ударах по отдельным объектам.
Глава крупнейшей партии Республики Сербской обратил внимание и на освещение событий западными СМИ. В частности, он упомянул сюжеты о пострадавших в Киеве, отметив при этом, что гибель или ранения мирных жителей вызывают сожаление независимо от того, на какой стороне конфликта они происходят.
Отдельно Додик высказался по поводу удара по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Он заявил, что этот инцидент, в результате которого, по его словам, погиб 21 мирный житель, не получил сопоставимого внимания на Западе. Политик считает, что аналогичные события в других странах или на территории Украины вызвали бы значительно более широкий общественный и медийный резонанс.
Ранее Милорад Додик неоднократно высказывался по вопросам украинского конфликта и подчеркивал необходимость объективного подхода к оценке происходящих событий, обращая внимание на последствия боевых действий для гражданского населения.
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