Додик объяснил, почему считает действия Путина сдержанными

Отдельно Додик высказался по поводу удара по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Он заявил, что этот инцидент, в результате которого, по его словам, погиб 21 мирный житель, не получил сопоставимого внимания на Западе. Политик считает, что аналогичные события в других странах или на территории Украины вызвали бы значительно более широкий общественный и медийный резонанс.