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КСИР опроверг подписание сделки с США и раскритиковал настойчивость Трампа

В Тегеране опровергли слухи о скором подписании сделки с Вашингтоном, несмотря на заявление американского лидера. КСИР отметил, что дата 14 июня, совпадающая с днём рождения Трампа, не имеет под собой реальных оснований.

Источник: Reuters

Корпус стражей исламской революции отверг сведения о том, что Тегеран и Вашингтон подпишут соглашение в воскресенье. Как сообщает CNN, в заявлении КСИР также подверглась критике «необычная настойчивость» президента Трампа в вопросе подписания документа в указанный день.

Заявление президента прозвучало, несмотря на то, что иранская сторона прямо заявила, что меморандум еще не готов и подписание в воскресенье определенно не состоится.

В Иране высказали предположение, что Трамп хотел назначить подписание на 14 июня, чтобы оно совпало с его днем рождения.

Как сказано в заявлении, наблюдатели считают, что подобная настойчивость может быть вызвана желанием использовать данное событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие.

Ранее американский лидер сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. Он отметил, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

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