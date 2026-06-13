КСИР опроверг подписание сделки с США и раскритиковал настойчивость Трампа

Корпус стражей исламской революции отверг сведения о том, что Тегеран и Вашингтон подпишут соглашение в воскресенье. Как сообщает CNN, в заявлении КСИР также подверглась критике «необычная настойчивость» президента Трампа в вопросе подписания документа в указанный день.