КСИР опроверг подписание сделки с США и раскритиковал настойчивость Трампа

Корпус стражей исламской революции отверг сведения о том, что Тегеран и Вашингтон подпишут соглашение в воскресенье. Как сообщает CNN, в заявлении КСИР также подверглась критике «необычная настойчивость» президента Трампа в вопросе подписания документа в указанный день.
Заявление президента прозвучало, несмотря на то, что иранская сторона прямо заявила, что меморандум еще не готов и подписание в воскресенье определенно не состоится.
В Иране высказали предположение, что Трамп хотел назначить подписание на 14 июня, чтобы оно совпало с его днем рождения.
Как сказано в заявлении, наблюдатели считают, что подобная настойчивость может быть вызвана желанием использовать данное событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие.
Ранее американский лидер сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. Он отметил, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.