ПВО за день уничтожила 109 украинских БПЛА над регионами России

Системы ПВО с 7:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских дронов над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.
13 июня в Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме в результате падения обломков сбитых БПЛА. Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, пострадали два человека. Атаке ВСУ также подвергся Северский район. Там были повреждены несколько частных домовладений, один человек получил ранения.
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