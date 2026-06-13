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ПВО за день уничтожила 109 украинских БПЛА над регионами России

Системы ПВО с 7:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских дронов над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: РБК

Системы ПВО с 7:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских дронов над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

13 июня в Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме в результате падения обломков сбитых БПЛА. Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, пострадали два человека. Атаке ВСУ также подвергся Северский район. Там были повреждены несколько частных домовладений, один человек получил ранения.

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