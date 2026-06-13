Трамп заявил, что США заберут из Ирана обогащенный уран

«В подходящее время, когда все успокоится, мы придем и заберем ядерную пыль», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также уточнил, что план предполагает переработку материала с понижением уровня обогащения с последующим его уничтожением либо на территории Ирана, либо в США.
По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Тегераном и странами Ближнего Востока и надеется на быстрый и простой процесс достижения соглашения.
Ранее президент США заявлял, что сделка с Ираном должна полностью исключить возможность получения Тегераном ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркивал, что вопрос высокообогащенного урана должен решаться исключительно на территории страны.