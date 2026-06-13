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СМИ: встреча представителей США и Ирана состоится в Швейцарии

BFMTV: встреча представителей США и Ирана пройдет в Женеве 14 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе, сообщает французский телеканал BFMTV, не уточняя источник.

«Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии», — отмечает телеканал.

По его данным, глава МИД Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию, чтобы подготовить эту встречу.

Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Женева потенциально может стать местом для подписания соглашения между Ираном и США, произойти это может 14 июня. Издание Axios отмечало, что самолеты американских ВВС перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки США с Ираном.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранским переговорщикам, заявляло, что данные о возможном подписании в Женеве в воскресенье соглашения между Ираном и США об окончании конфликта неверны, Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке.

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