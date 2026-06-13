СМИ: встреча представителей США и Ирана состоится в Швейцарии

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранским переговорщикам, заявляло, что данные о возможном подписании в Женеве в воскресенье соглашения между Ираном и США об окончании конфликта неверны, Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке.