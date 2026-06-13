Толпа аплодировала: имя Трампа снесли с Кеннеди-центра

Работы по демонтажу начались не сразу из-за погодных условий. Как уточняет Associated Press, сильные грозы, прошедшие в районе Вашингтона вечером 12 июня, задержали подготовительные работы. Вскоре после полуночи руководство Кеннеди-центра обратилось к судье с просьбой продлить дедлайн до полудня субботы, заверив, что «удаление в данный момент продолжается». Рабочие завершили демонтаж примерно к 3:30 утра по местному времени и покинули площадку, однако буквы до сих пор скрыты строительными лесами и брезентом, из-за чего невозможно окончательно убедиться, что надпись устранена полностью.