Толпа аплодировала: имя Трампа снесли с Кеннеди-центра

В ночь на 13 июня рабочие демонтировали буквы, составлявшие имя президента США Дональда Трампа, с фасада главного театрально-концертного комплекса американской столицы — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. За процессом наблюдали десятки собравшихся, которые аплодировали и выкрикивали одобрительные лозунги. Многие держали самодельные плакаты с антитрамповскими надписями.
Решение о демонтаже было принято после того, как 12 июня окружной федеральный суд в Вашингтоне отказался приостановить действие собственного вердикта, а апелляционная инстанция отклонила жалобу руководства центра. Еще 29 мая судья Кристофер Купер постановил, что переименование комплекса в честь действующего президента было незаконным, поскольку такие изменения может вносить только Конгресс США.
Совет управляющих Кеннеди-центра 18 декабря 2025 года принял решение добавить к названию имя 45-го и 47-го президента. С того момента площадка официально именовалась Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа. Однако суд счел, что совет превысил свои полномочия, и предписал в двухнедельный срок вернуть комплексу прежнее название, а также заблокировал планы администрации по двухлетнему закрытию здания на капитальный ремонт.
Примечательно, что руководство центра до последнего пыталось сохранить имя Трампа на фасаде. Еще 11 июня совет управляющих проголосовал за обращение в суд с просьбой приостановить действие вердикта. В самой апелляции, поданной в пятницу, руководство учреждения утверждало, что ремонт здания крайне необходим из-за угрозы обрушения — ржавые балки и потолки паркинга могут рухнуть на людей.
Работы по демонтажу начались не сразу из-за погодных условий. Как уточняет Associated Press, сильные грозы, прошедшие в районе Вашингтона вечером 12 июня, задержали подготовительные работы. Вскоре после полуночи руководство Кеннеди-центра обратилось к судье с просьбой продлить дедлайн до полудня субботы, заверив, что «удаление в данный момент продолжается». Рабочие завершили демонтаж примерно к 3:30 утра по местному времени и покинули площадку, однако буквы до сих пор скрыты строительными лесами и брезентом, из-за чего невозможно окончательно убедиться, что надпись устранена полностью.
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