NYT рассказала о росте сепаратизма штатов США

Кампания за присоединение консервативных округов восточного Орегона к соседнему штату «Большой Айдахо» уже победила на референдумах в 13 округах. Ее сторонники указывают на дисбаланс: восточный Орегон занимает две трети территории штата, но составляет лишь 10−15% населения. «Они просто не понимают нас на другой стороне гор», — заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом двое округов, первоначально поддержавших идею, впоследствии отказались от нее.