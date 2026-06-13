Чтец по губам расшифровал гневный ответ Карла III из пяти слов Камилле

Чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала фразу короля Карла III, которую он якобы произнес в разговоре с королевой Камиллой во время парада Trooping the Colour, сообщает Daily Express. Материал перевел aif.ru.
По данным специалиста, камеры запечатлели частную беседу монаршей пары во время торжественного шествия в центре Лондона. В какой-то момент Карл III, как утверждает Хиклинг, сказал Камилле: «У меня тут полный бардак».
До этого король, по версии чтеца по губам, попросил супругу привстать, так как часть его одежды оказалась зажата. После этого он якобы добавил: «Давай, надо помахать».
Позже Карл III и Камилла, предположительно, обсудили некую встречу, запланированную на понедельник. Королева попыталась успокоить супруга, сказав ему не волноваться.
Парад Trooping the Colour проходит в честь официального дня рождения британского монарха. В церемонии также участвовали принц и принцесса Уэльские с детьми, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна и другие члены королевской семьи.