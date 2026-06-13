Котенок: войска РФ перерезали дороги в Константиновку

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось перерезать дороги в город из поселка Алексеево-Дружковка и села Осыково, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Войска группировки “Юг” вышли на северную окраину и физически перерезали дороги в Константиновку из Алексеево-Дружковки и Осыково. Гарнизон противника начал агонизировать», — написал он.
По информации военкора, в настоящее время российские штурмовики, операторы беспилотников и артиллеристы ликвидируют очаги сопротивления и позиции дроноводов ВСУ на территории Константиновки. Также войска РФ пресекают попытки проникновения украинских боевиков в город.
Котенок упомянул также о продвижении российских военных в районе Хрущевских ставков и ведении ими зачистки Новоселовки.
Ранее Минобороны РФ сообщило о занятии российскими бойцами 172 зданий в Константиновке, наступлении подразделений РФ в кварталах Красный Октябрь и Красный Городок, а также о ведении ими зачистки в Первомайском районе.
Были опубликованы кадры уничтожения дронами боевиков ВСУ, предпринявших попытки скрытного перемещения на территории Константиновки.