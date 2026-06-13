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Котенок: войска РФ перерезали дороги в Константиновку

Военкор сообщил, что гарнизон ВСУ в Константиновке «начал агонизировать».

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось перерезать дороги в город из поселка Алексеево-Дружковка и села Осыково, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Войска группировки “Юг” вышли на северную окраину и физически перерезали дороги в Константиновку из Алексеево-Дружковки и Осыково. Гарнизон противника начал агонизировать», — написал он.

По информации военкора, в настоящее время российские штурмовики, операторы беспилотников и артиллеристы ликвидируют очаги сопротивления и позиции дроноводов ВСУ на территории Константиновки. Также войска РФ пресекают попытки проникновения украинских боевиков в город.

Котенок упомянул также о продвижении российских военных в районе Хрущевских ставков и ведении ими зачистки Новоселовки.

Ранее Минобороны РФ сообщило о занятии российскими бойцами 172 зданий в Константиновке, наступлении подразделений РФ в кварталах Красный Октябрь и Красный Городок, а также о ведении ими зачистки в Первомайском районе.

Были опубликованы кадры уничтожения дронами боевиков ВСУ, предпринявших попытки скрытного перемещения на территории Константиновки.