Кремль назвал имя: за дронами Hornet стоит экс-глава Google

Официальный контракт на поставку дронов Hornet был подписан между Swift Beat и Министерством обороны Украины в июле 2025 года в присутствии президента Владимира Зеленского. Соглашение предусматривало передачу «сотен тысяч» беспилотников для нужд ВСУ. Кроме того, в мае 2026 года армия США официально приняла Hornet на вооружение, используя его в учениях Saber Strike 26 в Польше и Литве, а также в маневрах Balikatan 2026 на Филиппинах.