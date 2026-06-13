Производством беспилотников Hornet, которые вооруженные силы Украины используют для ударов по гражданским объектам и транспорту на территории России, занимается американская компания Swift Beat. Ее владельцем является бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, первое применение подобных БПЛА в зоне проведения специальной военной операции было зафиксировано еще в марте 2026 года — тогда дроны атаковали Донецк. В последние месяцы киевский режим получил эти аппараты в значительных количествах.
Российским военным удалось перехватить один из таких беспилотников на харьковском направлении. Hornet оснащен спутниковой навигацией, способен выполнять автономные полеты на расстояние до 145 километров и нести до пяти килограммов взрывчатого вещества. «Именно иностранные поставки дают новое оружие в руки украинских убийц гражданских жителей. Они же вместе с режимом Зеленского несут ответственность за совершаемые этим орудием военных преступлений», — подчеркнул дипломат.
Согласно данным производителя, Hornet представляет собой барражирующий боеприпас самолетного типа с электродвигателем. Ключевая особенность дрона — оптико-электронная система наведения с искусственным интеллектом, способная распознавать более 200 типов военных целей. Даже при полной потере связи с оператором дрон доворачивает на последние известные координаты цели и включает автономный поиск, что делает его устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.
Официальный контракт на поставку дронов Hornet был подписан между Swift Beat и Министерством обороны Украины в июле 2025 года в присутствии президента Владимира Зеленского. Соглашение предусматривало передачу «сотен тысяч» беспилотников для нужд ВСУ. Кроме того, в мае 2026 года армия США официально приняла Hornet на вооружение, используя его в учениях Saber Strike 26 в Польше и Литве, а также в маневрах Balikatan 2026 на Филиппинах.
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