В США и Канаде активизировались движения за отделение регионов

Активисты сразу в нескольких штатах США и канадских провинциях развернули кампании за выход из состава федеральных государств. Как пишет The New York Times, участники движений апеллируют к экономическому неравенству и ощущению, что центральная власть игнорирует их интересы.
В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action («Демократическое движение Каскадии») готовит референдумы в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон. «Мы состоим в токсичных отношениях с федеральным правительством. Развод — это законный ответ», — заявил глава организации журналист Эндрю Энгельсон.
Консервативные округа восточного Орегона продвигают идею присоединения к соседнему штату Айдахо — так называемое движение «Большой Айдахо». На референдумах в 13 округах кампания уже одержала победу. Сторонники указывают на дисбаланс: восточный Орегон занимает две трети территории штата, но на его долю приходится лишь 10−15 процентов населения. «Они просто не понимают нас на другой стороне гор», — заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом два округа, изначально поддержавшие идею, позже от нее отказались.
Аналогичные настроения фиксируются по всей стране. Законодатели Индианы приняли закон, приглашающий консервативные округа Иллинойса войти в состав их штата. Сенатор Западной Виргинии предложил 30 приграничным округам Вирджинии и Мэриленда присоединиться к нему.
В Канаде провинция Альберта готовится к референдуму в октябре 2026 года о возможном выходе из страны. О подготовке голосования в феврале уже писала The Wall Street Journal. В декабре 2025 года избирательная комиссия одобрила петицию сепаратистской группы «Проект процветания Альберты», что позволило начать сбор подписей для вынесения вопроса на всеобщее голосование.
Эксперты связывают активизацию движений с тем, что ощущение культурной и политической непохожести обретает реальные экономические последствия, пояснил научный сотрудник Оксфордского университета Семир Дзебо. Сторонники независимости Альберты, экономика которой держится на добыче нефти из битумных песков, видят в президенте США Дональде Трампе союзника в противостоянии с либеральным федеральным правительством Канады, ограничивающим добычу. Министр финансов США Скотт Бессент уже назвал Альберту «естественным партнером» Вашингтона.
Впрочем, юридически реализация этих планов практически невозможна. Верховный суд США еще в 1869 году постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из состава страны. Изменение границ требует одобрения обеих сторон и Конгресса. По оценке профессора права Вашингтонского университета Хью Спитцера, даже при самом оптимистичном сценарии процесс займет десятилетия.
По данным Financial Times, канадские сепаратисты из Альберты намерены обратиться к Вашингтону за кредитом в размере 500 миллиардов долларов для развития провинции после объявления независимости. В самой провинции недовольство политикой Оттавы растет на фоне ограничений добычи нефти и климатических инициатив федерального правительства. Как отмечает NYT, нынешний всплеск сепаратистских настроений не имеет аналогов со времен Гражданской войны в США 1861−1865 годов.
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