В США и Канаде активизировались движения за отделение регионов

Консервативные округа восточного Орегона продвигают идею присоединения к соседнему штату Айдахо — так называемое движение «Большой Айдахо». На референдумах в 13 округах кампания уже одержала победу. Сторонники указывают на дисбаланс: восточный Орегон занимает две трети территории штата, но на его долю приходится лишь 10−15 процентов населения. «Они просто не понимают нас на другой стороне гор», — заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом два округа, изначально поддержавшие идею, позже от нее отказались.