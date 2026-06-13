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BFMTV: представители США и Ирана могут встретиться в Швейцарии на следующей неделе

Повестка предстоящих переговоров не уточняется.

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Представители высокого уровня со стороны США и Ирана могут на следующей неделе провести встречу в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар планирует в ближайшее время отправиться в Швейцарию для подготовки этой встречи. Повестка предстоящих переговоров не уточняется.

13 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран 14 июня должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами должны пройти переговоры на техническом уровне.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Трамп заявил 11 июня, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Он не исключил, что меморандум о взаимопонимании между сторонами будет подписан в эти выходные дни.

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