Имя Трампа убрали со здания Кеннеди-центра

Имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада здания Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора центра Мэтта Флока. Убрать имя американского президента постановил судья окружного суда США.
Иск против изменения названия центра подала конгрессвумен Джойс Битти, которая входит в попечительский совет Центра Кеннеди. В конце мая судья окружного суда США Кристофер Купер удовлетворил иск. Судья также постановил отменить планы по реконструкции здания, из-за которых центр должны были закрыть на два года.
Переименовать Кеннеди-центр в Трамп-Кеннеди-центр предложил в декабре 2025 года попечительский совет концертного зала. Решение объяснили «невероятной работой, проделанной президентом Трампом за последний год по спасению здания», заявляла пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт. Попечительский совет центра возглавляет Дональд Трамп.