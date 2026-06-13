Имя Трампа убрали со здания Кеннеди-центра

Иск против изменения названия центра подала конгрессвумен Джойс Битти, которая входит в попечительский совет Центра Кеннеди. В конце мая судья окружного суда США Кристофер Купер удовлетворил иск. Судья также постановил отменить планы по реконструкции здания, из-за которых центр должны были закрыть на два года.