Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

При этом он подчеркнул, что данное событие является лишь первым этапом продолжительного процесса.
Мадьяр сказал, что сама процедура вступления является длительной. В качестве примера он назвал Черногорию, напомнив, что переговоры о ее присоединении к союзу начались еще в 2012 году и не завершены до настоящего времени.
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