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Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Венгрия дала согласие на начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз. Как сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети, переговоры стартуют 15 июня.

Источник: Reuters

При этом он подчеркнул, что данное событие является лишь первым этапом продолжительного процесса.

По его словам, правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах венгров, было дано согласие на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной.

Мадьяр сказал, что сама процедура вступления является длительной. В качестве примера он назвал Черногорию, напомнив, что переговоры о ее присоединении к союзу начались еще в 2012 году и не завершены до настоящего времени.

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