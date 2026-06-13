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Axios: США и Иран подпишут меморандум 14 июня в виртуальном формате

Документ предусматривает открытие Ормузского пролива и запуск переговоров о ядерной программе Тегерана.

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Подписание меморандума между США и Ираном пройдет 14 июня в виртуальном формате. Он будет предполагать продление перемирия еще на 60 дней. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

По его данным, к виртуальной встрече в качестве посредников также присоединятся Пакистан и Катар. Документ предусматривает открытие Ормузского пролива и запуск переговоров о ядерной программе Тегерана.

Как указали собеседники портала, решение о проведении подписания в виртуальном формате было принято по логистическим причинам. Ключевым стало то, что в случае очной встречи возглавляющий американскую переговорную группу вице-президент США Джей Ди Вэнс не успел бы вернуться на родину до отъезда главы государства Дональда Трампа на саммит G7 во Франции, куда он планировал отправиться в понедельник утром.

Ранее Трамп заявил, что «сделка будет подписана» 14 июня. При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет 14 июня, но не исключил, что это событие состоится в ближайшие дни.

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