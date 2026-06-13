Axios: США и Иран подпишут меморандум 14 июня в виртуальном формате

Как указали собеседники портала, решение о проведении подписания в виртуальном формате было принято по логистическим причинам. Ключевым стало то, что в случае очной встречи возглавляющий американскую переговорную группу вице-президент США Джей Ди Вэнс не успел бы вернуться на родину до отъезда главы государства Дональда Трампа на саммит G7 во Франции, куда он планировал отправиться в понедельник утром.