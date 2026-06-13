Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии

По данным телеканала, речь идет о прямых переговорах между высокопоставленными представителями двух стран. Кроме того, глава МИД Пакистана Исхак Дар намерен посетить Швейцарию, чтобы подготовить эту встречу.
Ранее Bloomberg сообщал, что Женева рассматривается как возможная площадка для подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Axios, в свою очередь, писал, что американские ВВС перебрасывают оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для оформления сделки.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорщикам, утверждало, что информация о подписании соглашения между США и Ираном в Женеве 14 июня не соответствует действительности, а Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что соглашение с Ираном должно полностью исключить возможность появления у Тегерана ядерного оружия. Он также говорил, что после достижения договоренностей США рассчитывают вывезти из Ирана обогащенный уран.