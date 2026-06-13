«Надо чтобы горело!»: Украине предрекли удар «Орешником» с боевой частью

Противник уже третьи сутки находится в тревожном ожидании ударов «Орешником». Между тем Вооруженные силы РФ пока продолжают наносить удары по всей линии фронта, вынося энергетические объекты и логистику врага. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, какие военные объекты и объекты двойного назначения для нас станут приоритетными и поражение каких целей для противника станут самыми болезненными.
Напомним, после яркого выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге наш противник начал готовиться к возможным беспрецедентным ударам, в том числе и «Орешником» с боевой частью. Некоторые украинские издания между тем с ссылкой на свои источники заявили, что Россия якобы предупредила США о возможном ударе «Орешником» по Украине в период с 11 по 14 июля.
Несмотря на то, что пока «Орешник» так и не прилетел, ВС РФ активизировали удары по тылам противника. С 12 на 13 июня количество атакованных тыловых объектов в за сутки перевалил за сотню.
«Вдоль всей линии фронта мы выносим энергетику, топливо и логистику. Это не может не радовать. При этом третьи сутки противник находится в ожидании “Орешника”, и вообще большого ракетно-дронового удара с максимальным поражающим эффектам. Скрывать не буду — мы тоже», — написал один из военно-политических каналов.
В то же время военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» также предрек такой удар в эти выходные, так как это «принципиальный вопрос».
— Владимир Александрович, почему мы не ударили после выступления Владимира Путина в Санкт-Петербурге?
— Нам необходимо аккумулировать боеприпасы, силы, и средства, чтобы дать хороший залп, надо собраться. Мы, к сожалению, сейчас работаем с колёс.
— Поражение каких объектов будет самым болезненным для противника?
— Энергетические объекты — теплоэлектростанции, ТЭЦ, трансформаторы. Все это надо просто стирать с земли и не давать восстанавливать. Противник накрывает их сетями, арматурой. Но когда один беспилотник бьет по сетке, а второй непосредственно по объекту, да ещё с зажигательными смесями, вариантов нет. Надо чтобы горело. И мы знаем, как это сделать. Наплевать на ООН. Украинские боевики ведь применяют запрещенные термические заряды старого поколения — фосфорные авиабомбы и снаряды.
— Какие объекты еще находятся на повестке?
— Коммуникации дорожно-транспортной системы, то есть железные дороги. Надо бить по диспетчерским пунктам управления железными дорогами. Да, их много. Но надо выбрать узловые. Мы их знаем и знаем, где пересекается сразу несколько дорог.
— Они же их восстановят через неделю?
— Тогда повторять удары. Надо учитывать, что если они будут заблокированы хотя бы три-пять дней, то будет задержка в транспортировке войск и военных грузов. Они не смогут толком поставить на фронт беспилотники, продовольствие, снаряды. А противника в это время на поле боя надо активно провоцировать, участвовать в заходе на их территорию наших диверсионно-разведыательных групп, проводить якобы наступательные войсковые операции. Истратив боеприпасы, они будут вынуждены или сдаваться, или убегать с этих районов. Таким образом, мы будем захватывать укрепрайоны, коими являются Дружковка, Краматорск, Славянск. Как их выбивать? А вот так — хитростью.
Мы же знаем, где есть перегрузочные транспортные магистрали и перегрузочные хабы или арсеналы временного хранения. Их надо находить и уничтожать. Вот вам вторая цель.
— Третья?
— Третья — это узлы связи или командные пункты. Это очень важная задача. И я бы замкнул этот перечень важных задач авиационными инфраструктурами: аэродромами, станциями обслуживания, топливом, арсеналами, взлётно-посадочными полосами. Здесь же под удар попадает и система ПВО противника. Потому что системы ПВО везде завязаны, так как обороняют эти узлы. Соответственно, прежде чем нанести удар по железнодорожному узлу, мы давим ПВО или их дезорганизуем.