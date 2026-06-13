«Надо чтобы горело!»: Украине предрекли удар «Орешником» с боевой частью

— Тогда повторять удары. Надо учитывать, что если они будут заблокированы хотя бы три-пять дней, то будет задержка в транспортировке войск и военных грузов. Они не смогут толком поставить на фронт беспилотники, продовольствие, снаряды. А противника в это время на поле боя надо активно провоцировать, участвовать в заходе на их территорию наших диверсионно-разведыательных групп, проводить якобы наступательные войсковые операции. Истратив боеприпасы, они будут вынуждены или сдаваться, или убегать с этих районов. Таким образом, мы будем захватывать укрепрайоны, коими являются Дружковка, Краматорск, Славянск. Как их выбивать? А вот так — хитростью.