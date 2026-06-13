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В Иране опровергли подписание меморандума с США 14 июня

В Иране опровергли сообщения о возможном подписании меморандума с США 14 июня.

Источник: Аргументы и факты

В Иране опровергли сообщения о возможном подписании меморандума с США 14 июня, пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным агентства, договоренности между сторонами пока не достигнуты, поэтому говорить о подписании документа преждевременно.

Источники Fars утверждают, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на Тегеран, добиваясь подписания меморандума в воскресенье. Однако в Иране, как отмечается, не согласны с такой спешкой.

По версии собеседников агентства, Трамп хочет приурочить подписание к своему 80-летию и представить его как личную символическую победу.

Напомним, ранее американский президент заявил, что США и Иран подпишут меморандум 14 июня. По его словам, сразу после этого Ормузский пролив будет полностью открыт.

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