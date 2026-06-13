Экс-премьер Венгрии Орбан переизбран на пост главы партии «Фидес»

Бывшего главу венгерского кабмина Виктора Орбана переизбрали на пост председателя партии «Фидес», сообщает РИА Новости.
«На съезде партии 729 членов “Фидеса” проголосовали за кандидатуру Орбана, восемь воздержались. Других кандидатур не выдвигалось», — говорится в публикации.
По информации агентства, Орбан, возглавлявший «Фидес» в 1993—2000 годах и затем бывший ее председателем с 2003 года, дал понять, что избирается на этот пост последний раз.
«В руководстве партии “Фидес” должна произойти смена поколений. Пусть придут молодые люди», — заявил политик.
Ранее Орбан признал, что возглавляемая им партия допустила серьезные ошибки в ходе предвыборной кампании, что стало одной из причин поражения на выборах. Экс-премьер заявил о неэффективности стратегии предвыборной кампании «Фидес» и недооценке ею вероятности высокой явки избирателей.