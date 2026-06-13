Паспорт как маркер: Додон объяснил, зачем Санду вернула гражданство Бэсеску

Сам Бэсеску после ухода с поста в декабре 2014 года заявлял, что вплотную займется проектом объединения двух стран и даже учредил для этого партию. Призывы к слиянию чаще звучат со стороны румынских политиков: внутри самой Румынии идею унирии поддерживают почти 68 процентов граждан. В Молдавии, согласно опросам, объединения хотят около трети населения.