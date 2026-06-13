Паспорт как маркер: Додон объяснил, зачем Санду вернула гражданство Бэсеску

Президент Молдавии Майя Санду вернула молдавское гражданство экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску, чтобы продвигать идею объединения двух стран. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший глава республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, который ранее подписал декрет об отзыве этого гражданства у румынского политика.
По словам Додона, появление паспорта у Бэсеску именно сейчас — не случайность, а маркер официальной позиции нынешнего руководства Молдовы. Бэсеску, напомнил бывший президент, является одним из идеологов ликвидации молдавской государственности. Еще при президенте Владимире Воронине румынский политик категорически отказался подписывать соглашение о границе, заявив, что «Бессарабия — часть Румынии».
Бэсеску и его супруга Мария подали заявки на получение молдавского гражданства в марте 2016 года. Хотя по закону рассмотрение такого прошения занимает до года, документ экс-президента Румынии тогдашний президент Молдавии Николай Тимофти рассмотрел в приоритетном порядке. Пришедший ему на смену Додон отозвал гражданство у Бэсеску.
В администрации президента в тот период поясняли: гражданство нельзя предоставлять при наличии причастности просителя к терроризму или деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности. Кроме того, Бэсеску тогда обвинялся в коррупции и проходил подозреваемым по нескольким уголовным делам в Румынии. Распоряжение Додона не затронуло жену румынского экс-президента.
Сам Бэсеску после ухода с поста в декабре 2014 года заявлял, что вплотную займется проектом объединения двух стран и даже учредил для этого партию. Призывы к слиянию чаще звучат со стороны румынских политиков: внутри самой Румынии идею унирии поддерживают почти 68 процентов граждан. В Молдавии, согласно опросам, объединения хотят около трети населения.
Президент Молдавии Майя Санду своим указом предоставила гражданство Траяну Бэсеску 4 апреля 2025 года, однако публично эта информация была раскрыта лишь спустя два месяца. Как уточнило издание NewsMaker, Бэсеску стал одним из 16 бывших высокопоставленных иностранных чиновников и международных экспертов, получивших молдавские паспорта в рамках новой правительственной программы привлечения кадров для вступления в Евросоюз.
Этим же указом гражданство республики вернули бывшему послу США в Молдавии Уильяму Мозеру и экс-главе миссии ЕС в Кишиневе Дирку Шубелю. В администрации президента тогда заявили, что эти люди внесли значительный вклад в «укрепление демократических институтов» Молдовы и помогли стране «эмансипироваться от влияния России».
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