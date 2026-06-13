Антиглобалисты отказались от протестов против саммита G7 во Франции

Хотя коммуна Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера, где пройдет саммит G7, будет фактически закрыта на время проведения саммита, антиглобалисты смогли получить разрешение провести свою акцию в Женеве, на противоположном берегу озера. По данным радиостанции, они планируют начать собрание 14 июня. По данным агентства AFP, для обеспечения безопасности саммита с французской и швейцарской стороны будет задействовано порядка 20 тыс. военнослужащих и полицейских.