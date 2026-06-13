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BFMTV: Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе

На следующей неделе в Швейцарии состоятся прямые переговоры высокопоставленных американских и иранских чиновников. Об этом сообщает BFМTV. По информации телеканала, в Швейцарию также отправится министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

На следующей неделе в Швейцарии состоятся прямые переговоры высокопоставленных американских и иранских чиновников. Об этом сообщает BFМTV. По информации телеканала, в Швейцарию также отправится министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

США и Иран планируют подписать мирное соглашение 14 июня, сообщал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Стороны проведут онлайн-встречу вместе с пакистанскими и катарскими посредниками и подпишут соглашение в электронном виде, пишет Axios.

Заключение соглашения планируется в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта, сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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