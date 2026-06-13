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«Хезболла» заявила о поражении командного центра и колонны машин ЦАХАЛ

По информации источников, беспилотник атаковал командный центр израильской армии в районе города Яхмар-аш-Шакиф.

Источник: Аргументы и факты

Командный центр и колонна машин израильской армии поражены силами «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday со ссылкой заявления ливанского движения.

По информации ливанского сопротивления, удар нанесен по командному центру ЦАХАЛ в районе города Яхмар-аш-Шакиф. Для поражения объекта был применен беспилотник.

Также сообщается о нанесении ракетного удара по колонне автомобилей израильской армии в районе Джадидат-Майс-эль-Джебель.

Данных о потерях ЦАХАЛ в результате поражения командного центра и колонны техники на юге Ливана нет.

Напомним, на прошлой неделе «Хезболла» заявила о поражении штаб-квартиры израильской армии в городе Эн-Накура. Сообщалось, что для поражения объекта ЦАХАЛ был применен беспилотник-камикадзе «Абабиль».

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