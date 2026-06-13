«Хезболла» заявила о поражении командного центра и колонны машин ЦАХАЛ

По информации ливанского сопротивления, удар нанесен по командному центру ЦАХАЛ в районе города Яхмар-аш-Шакиф. Для поражения объекта был применен беспилотник.
Также сообщается о нанесении ракетного удара по колонне автомобилей израильской армии в районе Джадидат-Майс-эль-Джебель.
Данных о потерях ЦАХАЛ в результате поражения командного центра и колонны техники на юге Ливана нет.
Напомним, на прошлой неделе «Хезболла» заявила о поражении штаб-квартиры израильской армии в городе Эн-Накура. Сообщалось, что для поражения объекта ЦАХАЛ был применен беспилотник-камикадзе «Абабиль».
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше