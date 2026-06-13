В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков

«В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино — 69 миллиметров, это близко к месячной норме — 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков — 42 миллиметра — выпало в Клину, 44 миллиметров — в Горках Ленинских и 48 миллиметров в Луговой», — добавил он.