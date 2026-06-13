МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в 2020 году, обновлен в субботу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 миллиметров осадков, что составляет больше трети — 35% от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков — прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 миллиметра и было установлено в 2020 году», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса выпало от 17 (на Балчуге) до 32 миллиметров (в Тушино) осадков.
«В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино — 69 миллиметров, это близко к месячной норме — 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков — 42 миллиметра — выпало в Клину, 44 миллиметров — в Горках Ленинских и 48 миллиметров в Луговой», — добавил он.
Леус подчеркнул, что на юге и востоке региона, в Серебряных Прудах, Черустях, Павловском Посаде, Егорьевске и Воскресенске обошлось без дождей.
«Ночью кратковременные дожди, в первой половине срока — с грозами, в столичном регионе продолжатся. Возможны они и в воскресенье», — заключил синоптик.