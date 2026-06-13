FT назвала вспышку Эболы в ДР Конго «генеральной репетицией» новой пандемии

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является «генеральной репетицией» новой пандемии, так как международное финансирование здравоохранения быстро сокращается. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что сам по себе вирус Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии.
«Но вспышка заболевания в Конго — это генеральная репетиция того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается… а доверие общественности к науке… тает», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 86.
Также сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго, куда доставят тест-системы для диагностики лихорадки Эбола и другие расходные материалы.