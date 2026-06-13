Талалаев — о критике Клоппом матча открытия ЧМ-2026: чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о критике матча открытия чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР со стороны Юргена Клоппа.
«Он сказал, что матч открытия был достаточно слабый по качеству игры? Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать», — приводит его слова «Матч ТВ».
Талалаев также отметил, что ему очень понравился матч США с Парагваем.
Матч-открытие, проходивший на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершился со счётом 2:0 в пользу мексиканцев.
Ранее Юрий Сёмин высказался о матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между командами Мексики и ЮАР.