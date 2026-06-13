«Хезболла» ударила по командному центру Израиля на юге Ливана

С начала субботы «Хезболлах» заявила о серии операций против израильской армии на юге Ливана. В частности, движение сообщало об ударах по израильской военной технике в районах Заутар-эш-Шаркия, Кантары и южнее Хияма, а также по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Мадждаль-Зуна.