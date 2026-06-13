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«Хезболла» ударила по командному центру Израиля на юге Ливана

«Хезболла» атаковала командный центр израильской армии на юге Ливана.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы «Хезболлах» атаковали командный центр израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана, следует из заявления пресс-службы движения.

С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана, включая районы Набатии и Джеззина. Ранее армия Израиля распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани.

«Бойцы исламского сопротивления в 18.00 субботы (время совпадает с московским — ред.) нанесли удар по командному центру израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф ударным беспилотником Ababil и добились подтвержденного попадания», — говорится в заявлении.

В движении утверждают, что атака была проведена в ответ на нарушение Израилем договоренностей о прекращении огня.

С начала субботы «Хезболлах» заявила о серии операций против израильской армии на юге Ливана. В частности, движение сообщало об ударах по израильской военной технике в районах Заутар-эш-Шаркия, Кантары и южнее Хияма, а также по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Мадждаль-Зуна.

Отдельно пресс-служба движения заявила об атаке на новую позицию израильской артиллерии в населенном пункте Адайси.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.

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