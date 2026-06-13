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«Хезболла» заявила об ударе по командному центру Израиля на юге Ливана

В «Хезболла» сообщили об атаке на командный центр израильской армии (ЦАХАЛ) в районе населённого пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана.

В «Хезболла» сообщили об атаке на командный центр израильской армии (ЦАХАЛ) в районе населённого пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана.

«Бойцы… нанесли удар по командному центру израильской армии в районе населённого пункта Яхмур-эш-Шкиф ударным беспилотником… и добились подтверждённого попадания», — сообщили в пресс-службе движения.

Отмечается, что атака совершена в ответ на нарушение Израилем договорённостей о прекращении огня.

Днём 13 июня стало известно, что армия обороны Израиля за последние сутки нанесла удары по 70 объектам шиитского движения «Хезболла» на территории южного Ливана.

Также в ЦАХАЛ заявили о перехвате подозрительной воздушной цели, запущенной с территории Йемена.

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