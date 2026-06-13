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В Португалии оценили вероятность перехода Роналду в российский клуб после ЧМ-2026

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода нападающего Криштиану Роналду в один из российских клубов после чемпионата мира 2026 года.

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода нападающего Криштиану Роналду в один из российских клубов после чемпионата мира 2026 года.

«По своему будущему он пока ничего не говорил. Но думаю, он хочет вернуться в Португалию и закончить карьеру в своём родном клубе — “Спортинге”. Ещё год хочет поиграть в Лиссабоне», — приводит его слова «Матч ТВ».

Барбоза сомневается, что Роналду в будущем окажется в российском чемпионате.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Португалии на групповой стадии сыграет с Узбекистаном, ДР Конго и Колумбией.

Ранее Роберто Мартинес высказался о Роналду.

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