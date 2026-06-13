Макрон проведет торжественный прием для Трампа в Версальском дворце 17 июня

Как сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, мероприятие пройдет вечером 17 июня.
Прием формально приурочен к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов.
«Версальский дворец считается важным символом франко-американской дружбы, поскольку там в 1783 году был подписан договор, закрепивший независимость США», — подчеркнули в администрации президента Франции.
Напомним, что Трамп прибудет во Францию для участия в саммите G7, который пройдет в период с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон приглашением Владимира Зеленского на саммит G7 фактически дал пощечину всей стране.