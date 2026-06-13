Балицкий: часть Запорожской области обесточена из-за атаки дронов ВСУ

Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал он в МАХ.
По его словам, фиксируется высокая активность украинских беспилотников над Запорожской областью. В регионе работает ПВО.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ нанесли рекордное количество ударов по городу в День России.
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские военные атаковали транспортный цех станции.