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Балицкий: часть Запорожской области обесточена из-за атаки дронов ВСУ

Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал он в МАХ.

По его словам, фиксируется высокая активность украинских беспилотников над Запорожской областью. В регионе работает ПВО.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ нанесли рекордное количество ударов по городу в День России.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские военные атаковали транспортный цех станции.