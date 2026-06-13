Кошмар для ПВО: Х-101 получила 800 кг взрывчатки и «умную» защиту

По оценкам украинского НИИ, российская оборонная промышленность ежемесячно производит от 40 до 50 крылатых ракет Х-101. Заруба подчеркнул, что анализ последних ударов показывает: в атаках задействуются ракеты, изготовленные всего за несколько недель до запуска. Увеличение массы боевой части, по данным института, стало возможным за счет уменьшения объема топливного бака — освободившееся место использовали для наращивания боевого заряда. Также зафиксирован переход от гражданских чипов к специализированной микроэлектронике, которую Россия закупает через азиатские страны.