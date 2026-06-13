Кошмар для ПВО: Х-101 получила 800 кг взрывчатки и «умную» защиту

Российские крылатые ракеты Х-101 после модернизации стали значительно менее заметны для радаров и получили повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом на брифинге заявил главный научный сотрудник украинского Государственного НИИ испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба.
Как сообщил Заруба, специалисты института проанализировали обломки ракет, недавно примененных по украинским объектам. Выяснилось, что современная версия Х-101 серьезно превосходит более ранние модификации. Корпус ракеты получил радиопоглощающее покрытие, которое уменьшает эффективную площадь рассеивания — это затрудняет обнаружение Х-101 и снижает вероятность ее поражения.
Кроме того, ракета оснащена бортовым комплексом защиты. При попадании в зону работы радаров ПВО или при подлете к цели система автоматически отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели, чтобы обмануть средства поражения. На случай глушения система наведения продублирована.
Ключевое изменение коснулось боевой части. Ее масса увеличена с 450 до 800 килограммов. При этом вторая боевая часть может сбрасываться и подрываться на высоте 100−200 метров от цели.
По оценкам украинского НИИ, российская оборонная промышленность ежемесячно производит от 40 до 50 крылатых ракет Х-101. Заруба подчеркнул, что анализ последних ударов показывает: в атаках задействуются ракеты, изготовленные всего за несколько недель до запуска. Увеличение массы боевой части, по данным института, стало возможным за счет уменьшения объема топливного бака — освободившееся место использовали для наращивания боевого заряда. Также зафиксирован переход от гражданских чипов к специализированной микроэлектронике, которую Россия закупает через азиатские страны.
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