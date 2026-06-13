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Главный тренер сборной Шотландии раскритиковал цены на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк остался недоволен стоимостью поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк остался недоволен стоимостью поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Худшее, что могут сделать люди, — это влезть в долги, из которых они не смогут выбраться. Это не должно быть так дорого. Футболу нужно быть осторожным, чтобы не терять связь с теми, кто действительно важен, а это болельщики», — приводит его слова The Telegraph.

По его словам, билеты на матчи турнира слишком дорогие, как и стоимость проживания в городах, принимающих игры.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на ограбление сборной Англии во время ЧМ-2026.

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