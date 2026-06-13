Главный тренер сборной Шотландии раскритиковал цены на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк остался недоволен стоимостью поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года.
«Худшее, что могут сделать люди, — это влезть в долги, из которых они не смогут выбраться. Это не должно быть так дорого. Футболу нужно быть осторожным, чтобы не терять связь с теми, кто действительно важен, а это болельщики», — приводит его слова The Telegraph.
По его словам, билеты на матчи турнира слишком дорогие, как и стоимость проживания в городах, принимающих игры.
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