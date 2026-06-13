Главный тренер сборной Шотландии раскритиковал цены на ЧМ-2026

«Худшее, что могут сделать люди, — это влезть в долги, из которых они не смогут выбраться. Это не должно быть так дорого. Футболу нужно быть осторожным, чтобы не терять связь с теми, кто действительно важен, а это болельщики», — приводит его слова The Telegraph.