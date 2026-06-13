Мадьяр предупредил, что вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным

Он подчеркнул, что «открытие первого переговорного кластера — лишь первый шаг в долгом и сложном процессе». «Вот лишь один пример того, сколько времени может потребоваться стране-кандидату, чтобы стать членом Евросоюза: процесс вступления Черногории в ЕС начался в 2012 году, но, несмотря на значительный прогресс, страна до сих пор не является членом ЕС», — напомнил премьер. Ранее он неоднократно заявлял, что возражает против ускоренного присоединения Украины к сообществу.