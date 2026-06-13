NYT: в Канаде и США набирают обороны сепаратистские инициативы

Отмечается, что инициативные группы хотят создать независимую Каскадию, объединяющую территории американских штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Также, по данным газеты, схожие планы возникают в других штатах и в Канаде.
«В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты», — говорится в статье.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что команда американского лидера Дональда Трампа тайно встречалась с канадскими сепаратистами.
Также сообщалось, что правительство Квебека решило убрать британскую корону с герба провинции.