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NYT: в Канаде и США набирают обороны сепаратистские инициативы

Сразу в нескольких регионах США и Канады активизировались сепаратистские движения за выход из этих государств. Об этом пишет газета The New York Times.

Сразу в нескольких регионах США и Канады активизировались сепаратистские движения за выход из этих государств. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что инициативные группы хотят создать независимую Каскадию, объединяющую территории американских штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Также, по данным газеты, схожие планы возникают в других штатах и в Канаде.

«В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты», — говорится в статье.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что команда американского лидера Дональда Трампа тайно встречалась с канадскими сепаратистами.

Также сообщалось, что правительство Квебека решило убрать британскую корону с герба провинции.

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