Госдеп: в США будут пресекать организацию «родильного туризма»

После своей инаугурации 20 января 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Он запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в США на незаконных основаниях. В июле того же года апелляционный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал указ Трампа юридически недействительным и неконституционным. В декабре прошлого года Верховный суд принял к рассмотрению обращение президента с просьбой подтвердить конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Сам Трамп неоднократно заявлял, что право на гражданство по рождению было введено в конституцию «для детей рабов, а не миллиардеров из Китая».