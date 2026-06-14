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Военная операция на Украине. Онлайн

Девочка и ее мать получили ранения средней степени тяжести в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ при помощи БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Средства ПВО с 07:00 мск до 20:00 мск перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 109 украинских БПЛА самолетного типа.

В Никитовском районе Горловки ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины два человека получили травмы, заявил глава города Иван Приходько.

Основные события 14 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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