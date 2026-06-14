Военная операция на Украине. Онлайн

Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Средства ПВО с 07:00 мск до 20:00 мск перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 109 украинских БПЛА самолетного типа.
В Никитовском районе Горловки ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины два человека получили травмы, заявил глава города Иван Приходько.
Основные события 14 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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