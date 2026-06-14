«Жёсткие меры»: США планируют значительно сократить поддержку союзников по НАТО

«Две области, в которых Канада и европейские союзники могут активизироваться сейчас и в ближайшем будущем, по мере того как Соединённые Штаты сокращают силы, “приписанные” к НАТО в Европе, и перенаправляют их в другие сферы, — это пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также военно-морские суда», — сказал глава USEUCOM.