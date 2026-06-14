«Жёсткие меры»: США планируют значительно сократить поддержку союзников по НАТО

США планируют значительно сократить свою поддержку европейской безопасности в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника. Речь идёт о выводе существенного количества американской военной техники из региона. Ранее представители Минобороны США сообщили о намерении пересмотреть своё отношение к вооружённым силам НАТО. На этом фоне эксперты обратили внимание, что, если США действительно реализуют свои намерения, Европа долгое время не сможет компенсировать отсутствие американских военных технологий.
США планируют значительно сократить своё участие в поддержке европейской безопасности в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.
В первую очередь, по информации издания, план США может коснуться вывода боевой авиации и флота.
«Это включает в себя сокращение на 30% количества стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также сокращение разведывательных и ударных беспилотников на 75—100% и примерно на 50% — военно-морских судов. Также на треть сократится количество истребителей», — заявил высокопоставленный военный журналистам Bloomberg.
В Bloomberg подчёркивают, что точных сроков выполнения плана США на данный момент нет, однако его реализация ожидается в ближайшее время.
В Европе уже сейчас задумываются о том, как могли бы вести войну без поддержки США. По информации Bloomberg, эта тема среди прочих обсуждалась на последней встрече министров обороны европейских стран E5.
«Нездоровая взаимозависимость».
О желании США сократить свои обязательства перед союзниками пишет и The New York Times (NYT).
Как сообщили журналисты, им удалось ознакомиться с документом, направленным Вашингтоном в начале июня европейским партнёрам.
Из данных NYT следует, что, помимо прочего, США отзовут из Европы около 50 истребителей F-16 и все имеющиеся самолёты-заправщики.
План перераспределения коснётся одной из двух групп бомбардировщиков, морской разведывательной и боевой авиации, авианосцев, а также подводных лодок с баллистическими ракетами.
«Эти подробности дают наиболее ясное представление о том, в какой степени администрация Трампа намерена сократить свои обязательства перед альянсом», — подчёркивает NYT.
Как обращают внимание американские журналисты, резкое сокращение американского военного контингента повлияет на способность НАТО, например, отслеживать передвижение российских субмарин или запускать ракеты «Томагавк» вглубь российской территории.
На этом фоне американский экс-постпред при НАТО Иво Даалдер заявил, что Соединённые Штаты продолжат дистанцироваться от Европы, чтобы не ввязываться в войну с Россией.
Американские военнослужащие в Германии.
AP.
© Michael Probst.
По его словам, наблюдается «тревожная тенденция»: Вашингтон не только не размещает в Европе высокоточные ударные системы, но и лишает союзников возможности вооружиться ими, опасаясь реакции Москвы.
Между тем в Пентагоне, как сообщает NYT, отказались комментировать конкретное количество выводимой военной техники. Однако ведомство подтвердило, что план по сокращению участия США в европейской обороне будет реализован.
В Пентагоне сослались на заявление главы Европейского командования ВВС США (USEUCOM) генерала Алексуса Гринкевича.
Напомним, ранее представители Минобороны США сообщили союзникам о намерении пересмотреть своё отношение к вооружённым силам НАТО. По словам главы USEUCOM, в настоящий момент Европа слишком сильно зависит от американской военной помощи.
Речь идёт о реализации так называемой концепции НАТО 3.0, в рамках которой Европа должна стать более самостоятельной в сфере обеспечения собственной безопасности.
«В силовой модели НАТО наблюдается нездоровая взаимозависимость от американских войск… Президент Трамп, министр обороны Хегсет и другие ясно дали понять, что это необходимо изменить — и это изменится. Потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах военных действий требует этого», — заявил Гринкевич.
Высокопоставленный военный уточнил, что это изменение позволит НАТО не слишком полагаться на силы США, необходимые для сдерживания в других регионах.
По мнению Гринкевича, на данный момент как раз в отношении авиации и военно-морских сил (которые США планируют сократить в первую очередь) Европа может развивать собственный потенциал.
«Две области, в которых Канада и европейские союзники могут активизироваться сейчас и в ближайшем будущем, по мере того как Соединённые Штаты сокращают силы, “приписанные” к НАТО в Европе, и перенаправляют их в другие сферы, — это пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также военно-морские суда», — сказал глава USEUCOM.
Замещение под вопросом.
В начале июня стало известно о прекращении сотрудничества Германии и Франции по созданию новейшего истребителя шестого поколения.
Напомним, программа Future Combat Air System (FCAS) была инициирована в 2017 году Францией и Германией, а после к ней присоединилась Испания. Предполагалось, что новый боевой самолёт заменит истребители Dassault Aviation Rafale и Eurofighter Typhoon производства Airbus.
Истребители Rafale и Typhoon.
Gettyimages.ru.
Однако впоследствии Dassault и Airbus не смогли определить, чья роль в проекте будет решающей, и программа долгое время находилась в подвешенном состоянии.
О прекращении совместных работ стало известно в ходе прошедшего недавно саммита ЕС в Черногории.
Кроме того, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил провал проекта и франко-немецкого «танка будущего» MGCS. Он отметил, что французская сторона уже планирует сократить бюджет программы более чем вдвое по сравнению с первоначальными планами. Это приведёт к новым задержкам в реализации проекта, который и так движется очень медленно.
«Тактическая игра».
В разговоре с RT эксперты обратили внимание, что основной мотивацией США по выходу из обеспечения европейской безопасности является финансовая сторона вопроса.
«Трамп много раз повторял, что США тратят больше всех средств на поддержание альянса. При этом не все европейские страны готовы отдавать 5% ВВП на оборону, как было установлено в новых требованиях. Соответственно, США принимают ответные жёсткие меры», — заявил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Он также подчеркнул, что в стратегическом видении США Европа не является главным полем американских интересов.
Со своей стороны, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии RT констатировал, что на текущий момент США в явной форме не демонстрируют намерения выйти из Европы, а общая инфраструктура НАТО расширяется.
«По данным объективного контроля, инфраструктура НАТО только увеличивается, и речь о выводе американских войск не идёт. С одной стороны, появилась информация о якобы выводе войск из Германии, но тут же стало известно, что США планируют ввести войска на территорию Польши. То есть идёт тактическая игра», — отметил эксперт.
Истребители F-18. Гамбург.
Gettyimages.ru.
© Markus Scholz / picture alliance.
Однако эксперты сошлись во мнении, что в случае резкого сворачивания поддержки США Европа не сможет быстро компенсировать отсутствие американских военных технологий и ресурсов.
«Технологическая база, программное обеспечение, противоракетная оборона — всё это американское. Европейцы не смогут заместить их, по крайне мере не в ближайшие годы. Кроме того, это потребует и огромных финансовых затрат, что в очередной раз скажется на уровне жизни населения Европы», — отметил Евгений Семибратов.
В свою очередь Алексей Мухин подчеркнул, что областью, в которой Европа, вероятно, не сможет компенсировать роль США, являются спутниковая разведка и военные системы связи.
«Практически вся система разведки завязана на американские спутники. Координация европейских спецслужб и войск взаимоувязана пресловутыми стандартами НАТО, которые устанавливаются и регулируются США. Поэтому о полном выходе Америки из Европы говорить не приходится. Тем более на фоне стремительно растущей военной активности этого блока», — резюмировал Мухин.