В Сочи стартовал международный фестиваль «Евразия-Кинофест»

В Сочи стартовал III Международный фестиваль «Евразия-Кинофест», организованный автономной некоммерческой организацией «Евразия». Церемония открытия состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе.
В фестивале принимают участие более 700 кинематографистов из 53 стран. В конкурсной программе заявлено свыше 100 новых картин.
Как отметил президент III МКФ «Евразия-Кинофест» Джаник Файзиев, фестиваль — это не только показы фильмов, но и место встречи людей, идей и культур.
«Здесь рождаются профессиональные связи, новые проекты и совместные творческие инициативы. Именно поэтому для нас так важно, что в Сочи собрались представители более полусотни стран», — подчеркнул он.
Руководитель Ассоциации поддержки русского языка, член попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор рассказал, что организация запускает грантовую программу поддержки зарубежных кинопроектов на русском языке.
В конкурсную программу полнометражного кино вошли ленты из Нигерии, Кыргызстана, Колумбии и других стран. В рамках фестиваля пройдут панельные дискуссии, круглые столы, творческие мастерские и другие мероприятия.