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Боец Якимов гранатами уничтожил пулеметную точку ВСУ с расчетом

В Минобороны РФ рассказали, что на одном из тактических направлений подразделение выполняло задачу по штурму опорного пункта.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рядовой ВС РФ Сергей Якимов ручными гранатами уничтожил пулеметную точку ВСУ вместе с расчетом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что подразделение рядового Сергея Якимова выполняло задачу по штурму опорного пункта на одном из тактических направлений. Продвижение группы было остановлено пулеметным огнем противника в ходе наступательных действий. Сергей, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и ручными гранатами уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего Якимова боевая задача была выполнена.

Также в ведомстве рассказали о подвиге ефрейтора Евгения Кравченко. В ходе наступательных действий группа Кравченко столкнулась с пулеметным огнем противника.

В Минобороны РФ отметили, что Евгений скрытно подобрался к позиции противника с фланга и, применив ручные гранаты, уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, грамотно используя рельеф местности. Боевая задача была выполнена благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Евгения Кравченко.