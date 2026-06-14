Боец Якимов гранатами уничтожил пулеметную точку ВСУ с расчетом

В ведомстве сообщили, что подразделение рядового Сергея Якимова выполняло задачу по штурму опорного пункта на одном из тактических направлений. Продвижение группы было остановлено пулеметным огнем противника в ходе наступательных действий. Сергей, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и ручными гранатами уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.