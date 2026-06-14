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Катар вырвал ничью на 94-й минуте в матче со Швейцарией на ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Катара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Катара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе «Ливайс» в США завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт открыл Брил Эмболо, реализовавший пенальти. Этот 11-метровый стал первым для швейцарцев в истории мировых первенств, за исключением послематчевых серий.

Также этот пенальти стал первым на настоящем турнире.

А в компенсированное ко второму тайму время Буалем Хухи сравнял счёт.

Во втором туре Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), Катар — с Канадой (19 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее США разгромили Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

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