Катар вырвал ничью на 94-й минуте в матче со Швейцарией на ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Катара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе «Ливайс» в США завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте счёт открыл Брил Эмболо, реализовавший пенальти. Этот 11-метровый стал первым для швейцарцев в истории мировых первенств, за исключением послематчевых серий.
Также этот пенальти стал первым на настоящем турнире.
А в компенсированное ко второму тайму время Буалем Хухи сравнял счёт.
Во втором туре Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), Катар — с Канадой (19 июня).
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Ранее США разгромили Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.