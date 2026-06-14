NYT: в некоторых штатах США набирают силу сепаратистские настроения

Как отмечается, организация Cascadia Democratic Action в Сиэтле (штат Вашингтон) занимается подготовкой референдумов в Вашингтоне и Орегоне о создании независимой Каскадии и выходе из состава США в 2028 году, если к этому времени ситуация в отношениях с федеральными властями не улучшится. Руководитель Cascadia Democratic Action Эндрю Энгельсон в интервью изданию заявил, что во второй президентский срок Дональда Трампа население страны «находится в абьюзивных отношениях с федеральным правительством», и «развод — это правильный выход» из них.