NYT: в некоторых штатах США набирают силу сепаратистские настроения

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. В некоторых американских штатах и регионах Канады активизировались сепаратистские движения. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечается, организация Cascadia Democratic Action в Сиэтле (штат Вашингтон) занимается подготовкой референдумов в Вашингтоне и Орегоне о создании независимой Каскадии и выходе из состава США в 2028 году, если к этому времени ситуация в отношениях с федеральными властями не улучшится. Руководитель Cascadia Democratic Action Эндрю Энгельсон в интервью изданию заявил, что во второй президентский срок Дональда Трампа население страны «находится в абьюзивных отношениях с федеральным правительством», и «развод — это правильный выход» из них.
Активисты в Техасе и Калифорнии также активно выступают за независимость, добавляет The New York Times. Газета напоминает, что в октябре проголосовать по вопросу отделения от Канады собираются жители провинции Альберта.