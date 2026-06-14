В Армении суд отклонил иски оппозиции против решения ЦИК

Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.