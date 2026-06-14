В Армении суд отклонил иски оппозиции против решения ЦИК

ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Административный суд Армении отклонил иски оппозиционной партии «Процветающая Армения» против решения ЦИК о признании недействительными итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках, сообщает местное онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на постановление суда.
Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию «Процветающая Армения». По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами. Позднее партия обжаловала решения ЦИК в административном суде.
«Административный суд отклонил два иска “Процветающей Армении” к ЦИК, которыми партия оспаривала решения о признании недействительными результатов голосования на двух избирательных участках — в ереванском административном районе Нубарашен и в Сюникской области», — говорится в сообщении.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и прав.