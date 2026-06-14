Маргарита Симоньян на фестивале «Евразия-Кинофест» рассказала о премии имени Тиграна Кеосаяна

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — подчеркнула Симоньян.