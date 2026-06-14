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Маргарита Симоньян на фестивале «Евразия-Кинофест» рассказала о премии имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» рассказала об учреждённой премии имени Тиграна Кеосаяна.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» рассказала об учреждённой премии имени Тиграна Кеосаяна.

Она отметила, что в 2026 году премию в размере 1 млн рублей получили уже более десяти человек.

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — подчеркнула Симоньян.

Она добавила, что именно Тигран Кеосаян был идейным вдохновителем фестиваля «Евразия-Кинофест».

В этом году мероприятие, организованное автономной некоммерческой организацией «Евразия», объединит в Сочи сотни участников из 53 стран.

Фестиваль продлится до 19 июня. Зрителям представят свыше 100 кинокартин в 20 номинациях.

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