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Израиль перехватил ракету, выпущенную «Хезболлах»

ЦАХАЛ перехватила ракету, выпущенную «Хезболлах».

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израильская армия сообщила, что перехватила ракету, выпущенную шиитским движением «Хезболлах» по израильским солдатам на юге Ливана.

«Израильские ВВС перехватили ракету, выпущенную “Хезболлах”… в направлении солдат ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Пострадавших в результате инцидента нет. На севере Израиля в связи с запуском объявлялась воздушная тревога.

Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии. Перед этим ЦАХАЛ распространил предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани. Ливанское движение «Хезболлах» заявило об атаках на израильских военных и их технику в нескольких районах на юге Ливана.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.

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