Израиль перехватил ракету, выпущенную «Хезболлах»

Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии. Перед этим ЦАХАЛ распространил предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани. Ливанское движение «Хезболлах» заявило об атаках на израильских военных и их технику в нескольких районах на юге Ливана.