ООН сообщила о резком сокращении финансирования программ по борьбе с ВИЧ

«Финансирование профилактики уже и так составляло всего 11% от общих расходов на борьбу с ВИЧ в 2024 году, и эти ограниченные инвестиции сейчас еще больше сокращаются. При этом нет никаких признаков того, что внутреннее финансирование сможет восполнить этот пробел», — написано в отчете.